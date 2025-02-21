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Zonguldak'ta Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oluyor
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir otomobil şarampole devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kar ve buzla mücadele için ekipler seferber oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve buzlanma beraberinde trafik kazalarını getirmeye devam ediyor. İlçenin Filyos-Dereciören mevkiinde bir otomobil buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Çaycuma-Filyos karayolunun Derecikören-Çömlekçi yolunda alternatif olarak açılan yolda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Tedbir amaçlı olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yola ekipler sevk edilerek kar ve buz nedeniyle kapalı olan yolu açma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, azayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıca Çaycuma-Bartın kara yolunun Saltukova Hacılar mevkiinde de bir tır, kar ve buz nedeniyle trafiği kilitleme noktasına getirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu mevkiin de ekiplerce kontrollü çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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