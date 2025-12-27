Haberler

Zonguldak'ta kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak-İstanbul karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ta kar yağışının etkili olduğu yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak- İstanbul karayolu Zonguldak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (35) idaresindeki 78 ACM 915 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki bariyere çarptı ardından takla atarak yol kenarında ters durdu.

Kazadan sürücü F.Ö. şans eseri yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan R.A. ve K.H. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk etti.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri, kar yağışının devam ettiği bölgede başka bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı

Ünlülerin torbacısı, günler sonra açıkladı! Tahliye nedeni başkaymış
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti