Zonguldak'ta kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kar yağışının etkili olduğu yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak- İstanbul karayolu Zonguldak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (35) idaresindeki 78 ACM 915 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki bariyere çarptı ardından takla atarak yol kenarında ters durdu.

Kazadan sürücü F.Ö. şans eseri yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan R.A. ve K.H. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk etti.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri, kar yağışının devam ettiği bölgede başka bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK