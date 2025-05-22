Zonguldak'ta Kamyonun Çarptığı 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Kamyonun Çarptığı 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta çevre yolunda bir kamyonun çarpması sonucu 80 yaşındaki Rukiye Solmaz hayatını kaybetti. Olayda sürücü ifadesi verilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Çevre yolunda kamyonun çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çevre yolunda kamyonun çarptığı 80 yaşındaki Rukiye Solmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 28 AS 074 plakalı kamyon, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Solmaz isimli 80 yaşındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Rukiye Solmaz Solmaz; ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.A.'nın polis merkezinde ifadesi alınırken Rukiye Solmaz'ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben İnağzı Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - 3.Sayfa
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