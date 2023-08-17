Zonguldak'ta Kadının Şüpheli Ölümü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının ölümü şüpheli bulundu. İntihar mı, cinayet olduğu konusunda soruşturma sürüyor.

Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan 29 yaşındaki G.K., arkadaşlarıyla birlikte T.A. isimli bir kişinin evine gitti. İddiaya göre, G.K. bir süre sonra balkonuna çıkarak binanın 2. katındaki balkondan atlayarak yere düştü. Genç kadının cansız bedenini evin önünde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, ölüm nedenini belirlemek için G.K'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından T.A. ise polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK