Haberler

Zonguldak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı Baysal başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı Baysal başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığındaki toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi çalışmaları değerlendirildi. ŞÖNİM ile kadın konukevlerine başvuru, kabul ve barınma süreçleri ele alındı.

Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı ile Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile kadınların güçlendirilmesine ilişkin faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile paydaş kurumların hizmet istatistiklerine ilişkin sunumlar yapıldı. ŞÖNİM ve kadın konukevlerine yapılan başvurular, kabul süreçleri ve barınma taleplerine yönelik işlemler ele alındı.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler değerlendirilirken, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı kapsamında kurumların 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği çalışmalar da toplantıda ele alındı. Kadınların sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar

İlk uygulama başladı! Her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

Yok artık Baroni! Resmen dalga geçti
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Ocak gelmeden adım atmayan yandı