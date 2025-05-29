Zonguldak'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 113 Kilogram Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kdz. Ereğli ilçesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda 113 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 5 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet eden V.C. (23) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 113 kilogram kıyılmış tütün ile 5 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheli V.C. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ZONGULDAK