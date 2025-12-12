Haberler

Karadeniz Ereğli'de kaçak silah operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 2'si polis 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si polis 6 kişiden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda polis memuru E.Ö., polis memuru B.K. ile A.K., Ş.M., N.G. ve S.S. gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve silaha ait parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından polis memuru B.K. ile N.G. ve S.S. serbest bırakıldı. Polis memuru E.Ö. ile A.K. ve Ş.M. ise geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. - ZONGULDAK

