Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suç üstü ekipmanlarla birlikte yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi kazı ekipmanlarıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ekiplerin kontrol ve denetimleri aralıksız devam ediyor. - ZONGULDAK