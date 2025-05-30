Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı
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Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalanarak ekipmanlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suç üstü ekipmanlarla birlikte yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi kazı ekipmanlarıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ekiplerin kontrol ve denetimleri aralıksız devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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