Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu

Zonguldak'ta Jandarma Operasyonu: İki Aranan Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta Jandarma Operasyonu: İki Aranan Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan iki kişi yakalandı ve tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan kamera incelemeleri ve fiziki takip neticesinde, "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme" suçlarından toplam 21 suç kaydı bulunan ve 16 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K. ile aynı konutta bulunan ve "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.K. gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.