Zonguldak'ta İşyerinde Fünye ve Dinamit Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir işyerinde 3 bin 226 adet fünye ve dinamit ele geçirdi.

Edinilen bilgiye gör Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde, 5 kapalı kutu içerisinde 3 bin 226 adet fünye, toplam 108 kg ağırlığında 670 adet dinamit ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK