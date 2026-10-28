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Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü, çökme anı kamerada ve 2 araç enkaz altında kaldı

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Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü, çökme anı kamerada ve 2 araç enkaz altında kaldı Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü, çökme anı kamerada ve 2 araç enkaz altında kaldı
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Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili olan yağışların ardından istinat duvarı çöktü. Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöken duvarın altında bir esnafa ait 2 araç enkaz altında kalırken kulübedeki köpekler telef oldu; güvenlik kamerası görüntüleri günler sonra ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili olan yağışların ardından bir istinat duvarının çökme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

18 Ekim'de meydana gelen olayda, beton istinat duvarı toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöktü. Yıkılan duvarın altında sanayi sitesindeki bir esnafa ait 2 araç ile köpeklerin bulunduğu kulübe kaldı. Olayda kulübedeki köpekler telef olurken, park halindeki araçlar da enkaz altında kaldı. Duvarın çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ise günler sonra ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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