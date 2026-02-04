Haberler

Asansör boşluğuna düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Asansör boşluğuna düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen H.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşüp, yaralanarak mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde Çekirdek Tepesi meydana geldi. Atıl vaziyette olan bir İnşaat alanında asansör boşluğuna düşen H.K. burada yaralanarak mahsur kaldı.

İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı