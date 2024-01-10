Zonguldak'ta İnşaat Şantiyesinden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı çalınan malzemelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Saltukova beldesinde bir inşaat firması yetkilisi, şantiyeden 1 adet kablo makası, 2 adet demir makası, 1 adet pabuç pensesi, bir adet tüp pürmüzü, 50 kg metal tel, bir adet anahtar takımı, iki adet kablo başlığı, 40 metre halat, 1 adet su makası, 4 adet hat topraklaması, 1 AG/OG detektör, 5 adet emniyet baretin çalındığını görünce jandarma ekiplerine müracaatta bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili jandarma dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlenerek olayının faili bir şüpheli şahıs çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Çalınan malzeme ilgili firma yetkilisine teslim edildi. - ZONGULDAK