Zonguldak'ta İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve tarafları ayırdı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırmak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi ve grubundakiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
