Zonguldak'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl, 18 ay, 7 gün hapis cezası bulunan bir zanlı Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK