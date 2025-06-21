Zonguldak'ta Gürültü Yapan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Zonguldak'ta Gürültü Yapan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullanan motosiklet sürücülerine toplam 149 bin 974 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin denetimlerine devam edeceğini bildirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye 149 bin 974 lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve sükununu bozacak, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri,20 Haziran gece tarihinde ilçe genelinde yaptığı denetimlerde, abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren, alkol denetimi ve trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan 17 motosiklet sürücüsüne 149 bin 974 lira para cezası uyguladı.

Polis, yaptığı denetimlerde 1 alkollü sürünün ehliyetine el konuldu Trafik denetimlerinin süreceği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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