Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor Zonuldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı kuru yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor

Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor

ZONGULDAK - Zonuldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı kuru yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Sahil güvenlik komutanlıgı ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki personel tahliye ediliyor.