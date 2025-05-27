Zonguldak'ta FETÖ Soruşturmasında Yarbay Tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ Soruşturmasında Yarbay Tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Yarbay S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Yarbay S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında S.G., Kemer Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbay S.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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