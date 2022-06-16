Zonguldak'ta "Dümen" operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

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Zonguldak'ta "Dümen" operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı

Zonguldak'ta emekliler üzerinden ödenmeyecek krediler çekip, kredilerden komisyon alan 15 şüpheli KOM ekiplerince düzenlenen "Dümen" operasyonuyla gözaltına alındı.

Zonguldak'ta emekliler üzerinden ödenmeyecek krediler çekip, kredilerden komisyon alan 15 şüpheli KOM ekiplerince düzenlenen "Dümen" operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Dümen" operasyonunda Zonguldak'ta da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte üç aydır takip edilen şüpheliler için ekipler sabah saatlerinde baskın düzenledi. Emekli kişiler üzerinden ödenmeyecek krediler çekip, kredilerden komisyon alan, vatandaşlardan habersiz kredi kartı çıkartıp kullanan şüpheliler hakkında Zonguldak merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Ankara, Bartın, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan 5 şüphelinin de yer aldığı toplam 15 şüphelinin tamamı yakalandı.

Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet pos cihazı, 2 adet belgesiz tüfek, çok sayıda değişik kişilere ait banka ve kredi kartları, senetler ve sair dökümanlar ele geçirildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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