Zonguldak'ta Dolandırıcılara Operasyon: 2,7 Milyon Lira Çaldılar
Kendilerini polis olarak tanıtan üç dolandırıcı, bir kadını kandırarak 2 milyon 700 bin lira para ve altınlarını çaldı. Gerçek polisler, yaptıkları kamera incelemeleriyle şüphelileri yakaladı.

Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek ulaştıkları kadının 2 milyon 700 bin lirasını dolandıran üç şüpheli, gerçek polislere yakalandı. 100'e yakın kamerayı tek tek inceleyen dolandırıcılık büro amirliği ekipler, eş zamanlı operasyonla yakaladığı 3 zanlıyı adliyeye sevk etti.

Zonguldak'ta bir kadını arayan üç şüpheli "Adınız FETÖ soruşturmasına" karıştı diyerek önce korkutup ardından para istedi. Adı açıklanmayan kadın dolandırıcıların gönderdiği banka hesap numarasına önce 580 bin lira para gönderdi. Ardından kadının evine giden şüphelilerden biri yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerinde altınları da alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın polise giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde 100'den fazla kamerayı inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu şehirlerde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan E.B., D.G. ve M.Ö.'nün sorguları sürüyor - ZONGULDAK

