Zonguldak'ta Doğalgaz Boru Hattında Patlama

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattı, bölgede çalışma yapan iş makinesinin hatta temas etmesi sonucu patladı.

İstanbul- Zonguldak arasındaki boru hattı, bir iş makinesinin bölgedeki çalışması sonucunda delindi. Borunun delinmesi üzerine çevreye doğalgaz sızıntısı başladı. Olayın ardından bölge jandarma ekipleri tarafından geniş bir güvenlik çemberine alındı. BOTAŞ yetkililerinin bölgeye ulaşması beklenirken, Alaplı İtfaiyesi de hazır bekletiliyor. - ZONGULDAK