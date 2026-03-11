Haberler

Doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın detayları ve incelemeler sürüyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kayalıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba 4 kişi araçlarıyla bölgeye gelerek yürüyüş yapmak için yamaçta ilerlemeye başladı. Bu sırada grupta bulunan kişilerden biri dengesini kaybederek düşme tehlikesi yaşadı. Düşmek üzere olan arkadaşına yardım etmek isteyen Ömer Danışmaz'ın müdahalesi sırasında diğer arkadaşların da yardıma koştuğu öğrenildi. Ancak yaşanan karışıklıkta 4 kişi birden yamaçtan aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Danışmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu