Doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kayalıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba 4 kişi araçlarıyla bölgeye gelerek yürüyüş yapmak için yamaçta ilerlemeye başladı. Bu sırada grupta bulunan kişilerden biri dengesini kaybederek düşme tehlikesi yaşadı. Düşmek üzere olan arkadaşına yardım etmek isteyen Ömer Danışmaz'ın müdahalesi sırasında diğer arkadaşların da yardıma koştuğu öğrenildi. Ancak yaşanan karışıklıkta 4 kişi birden yamaçtan aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Danışmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı