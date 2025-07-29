Zonguldak'ta Dereye Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Devrek'ten Mengen istikametine seyir halindeki H.D. (34) idaresindeki 42 CRV 37 plakalı otomobil, orman deposu mevkisinde dereye devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler baba H.D. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu A.D.'nin (6) hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba ile oğlunun cenazesi otopsi işlemleri için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK