Zonguldak'ta Dereye Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Dereye Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada baba ve oğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Devrek'ten Mengen istikametine seyir halindeki H.D. (34) idaresindeki 42 CRV 37 plakalı otomobil, orman deposu mevkisinde dereye devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler baba H.D. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu A.D.'nin (6) hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba ile oğlunun cenazesi otopsi işlemleri için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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