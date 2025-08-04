Zonguldak'ta Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı
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Devrek ilçesinde A.G. ile S.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.K. ve bölgede bulunan iki vatandaş yaralandı. Polis saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan kavgada bir şahsın ateş açtığı kişi ve olay yerinde bulunan 2 vatandaş yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde eski terminal alanında yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan A.G. ile S.K. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, A.G. yanında bulunan silahla S.K.'ya ateş açtı. Olayda S.K.'nın yanı sıra o sırada bölgede bulunan E.M.G. (55) ve E.K. (34) adlı vatandaşlar yaralandı. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırgan A.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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