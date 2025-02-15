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Zonguldak'ta Çatı Katında Yangın Paniği

Zonguldak'ta Çatı Katında Yangın Paniği
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyünde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyünde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bayat köyünde Mustafa Adıyaman'a ait ikametgahta akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede çatı katını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemelerine devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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