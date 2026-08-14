Haberler

Karadeniz Ereğli'de Evinde Ölü Bulundu

Karadeniz Ereğli'de Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi, fındık bahçesinde çalışan eşinin kendisine ulaşamaması üzerine eve gelen yakınları tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Z.D.'nin eşi fındık bahçesinde çalıştığı sırada, eşine telefonla ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Eve giden akrabaları banyoda Z.D.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Z.D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

350 bin liralık cihaz için onay beklerken hayatı kabusa döndü: Artık dayanamıyorum

350 bin liralık cihaz için onay beklerken hayatı kabusa döndü
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede