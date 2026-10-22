Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta bina çökmesinde kepçe operatörü dahil 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta bina çökmesinde kepçe operatörü dahil 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta bina çökmesi soruşturmasında kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve mimar F.B. gözaltına alındı. Yakındaki 6 katlı 28 dairelik Kadırga Apartmanı tedbir amaçlı tahliye edildi, sakinlerin misafirhane veya yakınlarına yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta çöken binanın ardından bölgede inceleme yapan ekipler, olay yerinin yakınındaki 6 katlı 28 dairelik apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde üç katlı bir binanın çökmesiyle birlikte 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı. Bölgedeki 7 binanın tahliyesinin ardından 6 katlı Kadırga Apartmanı için de tedbiren tahliye kararı alındı. Tahliye tebligatının ardından bina sakinleri evlerini tahliye etti.

Bazı bina sakinleri misafirhanelere bazılarının ise yakınlarının yanına yerleştirilmek için çalışma başlatıldı. Öte yandan bilirkişi heyetinin ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri çevrede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba

Gördüğü manzara keyfini yerine getirdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti

Ünlü oyun geliştirici canlı yayında kendini ateşe verdi!

Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha

Icardi'ye La Liga'dan 2 yeni talip! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir

2 bomba talibi var! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir
İsrail askerleri 'Dur' ihtarını duymayan Down sendromlu sivili öldürdü

"Dur" ihtarını duymayan Down sendromlu sivil kurşunların hedefi oldu
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler