Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen iki kişiye yapılan uyarı sonrasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 04.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. F.B. (22) ile 24 yaşındaki Dilara Yıldırım evin önünde araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle mahallede yaşayan S.S. (33) tarafından uyarıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Yıldırım'ı yaraladı.

Ağır yaralanan Dilara Yıldırım ambulansla kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı F.B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun bilincinin açık olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dilara Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayın şüphelisi S.S. gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
