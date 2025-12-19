Haberler

Bıçaklı kavgada kan aktı

Zonguldak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Serkan Akdal isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan yakalandı.

  • Zonguldak'ta bıçaklı kavgada Serkan Akdal (44) hayatını kaybetti.
  • Şüpheli M.D. (44) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
  • Serkan Akdal'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Serkan Akdal (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Valiliği yakınında meydana geldi. Serkan Akdal ile eniştesi olduğu öğrenilen M.D. (44) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan arbede sırasında M.D.; bıçakla Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdal Akdal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından olay yerinden şüpheli M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu Fener semtindeki ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki sorgusu sürerken Serkan Akdal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Serkan Akdal'ın yakınları morg önünde sinir krizleri geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
