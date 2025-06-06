Zonguldak'ta Bayram Namazı Sonrası Silah Sesleri

Zonguldak'ta Bayram Namazı Sonrası Silah Sesleri
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Zonguldak'ta bayram namazı sonrası gelenek gereği havaya ateş açan vatandaşlar, polis ve jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Emniyet yetkilileri, bu uygulamanın tehlikeli olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı.

Zonguldak'ta bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi.

Kent merkezinde bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Zonguldak'ta her bayram sabahı tekrar eden bu uygulama, emniyet birimlerince tehlikeli bulunurken, vatandaşlara uyarılar yapılmaya devam ediyor. Emniyet yetkilileri, havaya ateş açmanın can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, ihbarlara karşı gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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