Haberler

Balık tutarken denize düşen adam hayatını kaybetti

Balık tutarken denize düşen adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta kayalıklarda balık tutarken dengesini kaybederek denize düşen 67 yaşındaki İsa Uysal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kayalıklarda balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Yayla Mahallesi Fener Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki kayalıklara çıkarak balık tutmak isteyen İsa Uysal (67), dengesini kaybederek suya düştü. Yaşlı adamın denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin deniz yüzeyinde yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarında, İsa Uysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince sudan alınan adamın cansız bedeni botla karaya çıkartıldı. Uysal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AYM'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına ret

AYM'den Kılıçdaroğlu'nun yıllarca dile getirdiği iddiaya ret kararı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGürkan Tazrgül:

çok üzücü bir olay gerçekten yaşlı adamın ailesi için ne kadar zor olmuş olacak ama böyle durumlarda kayalıkların daha güvenli hale getirilmesi lazım insanlar balık tutmayı severken de can güvenliğine alınması gereken önlemler var herhalde yapılabilecek şeyler vardır bu konu hakkında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuba Saracoglu:

ne yapılabilir ki kayalıklarda balık tutarken bu riskleri herkes biliyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Spcialist:

yazık gerçekten bu yaşta böyle bir şey olması insanı düşündürüyo ben de balık tutarım ama kayalıklara çıkmaktan hep korkmuşumdur deniz çok tehlikeli biliyoruz bunları ama yine de gideriz işte

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 sevindirici haber

Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 sevindirici haber
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü

Ünlü isim istifa etti, Amedspor macerası sadece 8 gün sürdü
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

Yıllar ona da acımadı!

Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın