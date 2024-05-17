Zonguldak'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Zonguldak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını gören ev sakini kendini dışarı atarak çevredekilerin de yardımıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının bulunduğu eve gaz maskeleri ile girerek yanan eşyaları sokağa çıkarttı. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK