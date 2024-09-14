Zonguldak'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kozlu ilçesinin İhsaniye Mahallesinde meydana gelen anız yangınına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, polis soruşturma başlattı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen anız yangını ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre yangın Kozlu ilçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre nedeni bilinmeyen şekilde anız yangını oluştu. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK