Zonguldak'ta iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tarafların birbirine girdiği arbede nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği arbede sırasında, taraflardan biri vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet gücü ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı