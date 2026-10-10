Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavşakta çarpışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı