Haberler

Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavşakta çarpışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavşakta çarpışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlar çekiciyle kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Şırnak'ta türkülü karşılama

Kılıçdaroğlu'nu gülümseten anlar! Alkışlarla eşlik etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derya Uluğ yazı bitiremedi! Son fotoğraflarıyla seslendi

Ünlü şarkıcı yazı geride bırakamadı
Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı

Ünlü ismin kızı İstanbul büyüdü! Son hali ve başarısı dikkat çekti
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?

Vali yardımcısının babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri

İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri