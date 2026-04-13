AFAD personeli intihar etti

Zonguldak'ta AFAD İl Müdürlüğünde görev yapan arama kurtarma personeli, tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak AFAD İl Müdürlüğünde arama kurtarma görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası M.Ç. (43) tüfekle kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç'nin cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı