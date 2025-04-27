Zonguldak'ta 9 Yaşındaki Kız Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken düşen 9 yaşındaki S.Ç., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde 9 yaşındaki S.Ç., 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa