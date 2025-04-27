Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Deprem korkusu Elazığ'a sıçradı! Panikle sokaklara çıktılar

Zonguldak'ta 9 Yaşındaki Kız Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta 9 Yaşındaki Kız Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken düşen 9 yaşındaki S.Ç., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde 9 yaşındaki S.Ç., 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.