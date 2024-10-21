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Zonguldak'ta 70 Yaşındaki Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Zonguldak'ta 70 Yaşındaki Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
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Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer, evinin banyosunda bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta 70 yaşındaki şahıs, evinin banyosunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'ta yalnız yaşayan Kamil Gezer'den (70) haber alamayan komşusu evine geldi. Cep telefonu ile Gezer'i arayan komşusu, telefon sesinin evden geldiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile içeri giren ekipler, yaşlı adamı evin banyosunda bıçaklanmış şekilde buldu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, arama köpeği ile evin içinde ve çevresinde arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri elde ettikleri bütün bulguları delil olarak toplarken, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışmaya başlattı.

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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