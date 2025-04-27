Zonguldak'ta 3 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü
Karadeniz Ereğli'de balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ikinci kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli ilçesinde balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki İ.V., dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.V.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa