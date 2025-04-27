Zonguldak'ta 3 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ikinci kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli ilçesinde balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki İ.V., dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.V.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK