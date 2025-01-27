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Zonguldak'ta 20-26 Ocak Arası Güvenlik Denetimleri Sonuçlandı

Zonguldak'ta 20-26 Ocak Arası Güvenlik Denetimleri Sonuçlandı
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı denetimlerde aranan 11 kişi yakalandı, uyuşturucu operasyonlarında ise önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta 20-26 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulama ve faaliyetler açıklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen uygulama ve faaliyetlere dair sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 5 yıla kadar hapis ile aranan 10 kişi, 5 ila 10 yıl hapis ile aranan 1 kişi yakalandı. İfade için aranan 41 kişi ekiplerce yakalandı. 161 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde 420 kişi sorgulandı. 41 metruk bina ile 48 umuma açık yer denetlendi. 554 servi de ekiplerce yapılan uygulamalarda denetlendi. 5 maden ocağı denetlendi. 2 kaçak ocak imha edildi. 130 metre ray, 3 ton kömür, 4 adet vagon, 1 adet vinç ile 2 adet havalandırma cihazı ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 13 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonlarda 531,39 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 769,60 gram sentetik kannabinoid, 3,60 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Trafik ekiplerince 619 uygulamada 14 bin 370 araç ile 6 bin 403 kişi denetlendi. Denetimlerde 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Düzensiz göçle ilgili 2 denetim yapıldı. 35 kişi sorgulandı. Düzensiz 5 göçmen yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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