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Zonguldak Kozlu'da kontak çevrilince alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Zonguldak Kozlu'da kontak çevrilince alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Güney Mahallesi Bahar Sokak'ta park halindeki otomobil, sürücüsünün kontağı çevirmesiyle kaput kısmından alev aldı. Sürücünün müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye çağrıldı; yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak için kontağı çevirdiği sırada alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kozlu ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Güney Mahallesi Bahar Sokak üzerinde bulunan 06 BJ 3418 plakalı otomobilin sürücüsü aracını çalıştırmak üzere kontağı çevirdi. Bu esnada aracın kaput kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye erleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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