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Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız madende göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti

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Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız madende göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte kalan 51 yaşındaki madenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ocağın 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 51 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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