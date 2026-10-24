Zonguldak Kilimli'de maden patlamasında 3 işçi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak Kilimli'de maden patlamasında 3 işçi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağındaki patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında işletme müdürü, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi hakkında gözaltı talimatı verildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili işletme müdürü, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi hakkında gözaltı talimatı verildi.
Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y. Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi. 3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.