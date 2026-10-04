Haberler

Zonguldak Ilıksu'da 62 yaşındaki balıkçı Erdin Yılmaz için arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ilıksu'da 62 yaşındaki balıkçı Erdin Yılmaz için arama sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Ilıksu mevkisine balık tutmak için gittiği öğrenilen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için geceden bu yana başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarı vermesi üzerine Sahil Güvenlik denizde, jandarma karadan arama başlattı.

Zonguldak'ta balık tutmak için Ilıksu mevkisine gittiği öğrenilen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları geceden bu yana sürüyor.

Edinilen bilgiye göre 62 yaşındaki Erdin Yılmaz, iddialara göre dün balık tutmak için evinden ayrıldı. Ailesi uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Ilıksu mevkisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde, jandarma ekipleri de karadan arama çalışması başlattı. Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerinin bulunduğu, aracının da bölgeye yakın bir yerde park halinde olduğu görüldü.

Yılmaz'ın denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu

Su içmeye inen sürü dereye kapıldı! 16 hayvan telef oldu
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

Böyle bulunmuşlardı! İşkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
Nazilli'de alkollü sürücü, ekiplerin müdahale ettiği kaza yerine daldı! 1'i ağır 12 yaralı

Ekipler kaza yerindeyken daldı! Sürücü alkollü çıktı: 12 yaralı
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam