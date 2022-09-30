Zonguldak haber | Zonguldak'taki 'Müsilaj-2' operasyonunda 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak yerel 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta düzenlenen Müsilaj-2 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ta düzenlenen Müsilaj-2 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, sahil illerinde yapılanan mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2" operasyonu düzenlendi. Operasyon doğrultusunda, Zonguldak'ta bulunan 2 şahsın ve bu şahıslar aracılığıyla tespit edilen 3. şahsın ikamet ve iş yerlerinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 332 adet tabanca fişeği ve 16 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa KOM Daire Başkanlığı Zonguldak Müsilaj 3. Sayfa Haberler

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