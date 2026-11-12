Zonguldak Devrek'te Metro Turizm otobüsünde çıkan yangında 15 yolcu tahliye edildi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan 15 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Devrek ilçesi Başlarkadı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan İstanbul'a 15 yolcusu 3 personeli yola çıkan Metro Turizm'e ait 34 RAK 443 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünde, Başlarkadı rampasına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine şoför Ö.K. (47) otobüsü yol kenarına çekerek içeride bulunan 15 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yolcular ise başka bir otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı