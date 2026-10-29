Zonguldak Devrek'te genç kız, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Zonguldak Devrek'te genç kız, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi’nde 25 yaşındaki genç kız, saat 11.00 sıralarında apartmanın 4. katından düştü. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Devrek'te bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir apartmanın 4. katında yaşayan genç kız aynı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay Devrek'in İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. E.G.(25) dördüncü kattan düştü. Düşme neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezini aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.G.'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.