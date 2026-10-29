Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Devrek'te genç kız, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi’nde 25 yaşındaki genç kız, saat 11.00 sıralarında apartmanın 4. katından düştü. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrek'te bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir apartmanın 4. katında yaşayan genç kız aynı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay Devrek'in İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. E.G.(25) dördüncü kattan düştü. Düşme neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezini aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.G.'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Avrupa'da deprem etkisi yaratan istifa!
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti