Zonguldak Çaycuma'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler sıkıştı

Zonguldak Çaycuma'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler sıkıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Çaycuma'da eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler araç içinde sıkıştı. İtfaiyenin kurtardığı sürücüler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler araç içerisinde sıkıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda mahsur kalan sürücüler için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.