Zonguldak Çaycuma'da çatı katında ölü bulunan 30 yaşındaki genç toprağa verildi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve evinin çatı katında ölü bulunan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşambalı son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Velioğlu köyü Çarşambalı Mahallesi'nde yaşayan ve 1 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Atakan Enes Çarşambalı, önceki gün yürütülen arama çalışmalarında evinin çatı katında hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çarşambalı'nın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Atakan Enes Çarşambalı'nın cenazesi dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı