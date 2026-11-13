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Zonguldak Çaycuma'da çatı katında bulunan şahsın ölümünde 1 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak Çaycuma'da çatı katında bulunan şahsın ölümünde 1 şüpheli tutuklandı
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Zonguldak Çaycuma'da 11 gün haber alınamayan 30 yaşındaki şahsın çatı katında cansız bedeni bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahsın yanında yasaklı madde bulunduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 gün boyunca kendisinden haber alınamayan ve evinin çatı katında cansız bedeni bulunan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaycuma'da 1 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Atakan Enes Çarşanba (30) için savcılık talimatıyla evinde arama gerçekleştirildi. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine çatı katında hareketsiz halde bulunan Çarşanba'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde yanında yasaklı madde bulunduğu da öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ölüm üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çarşanba'nın arkadaşları olduğu belirtilen S.U., S.D., M.B. ve Yiğitcan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yiğitcan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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